Die lange Suche nach den Wurzeln

Bad Hall

Helmut Köglberger

Der unbekannte Vater blieb dennoch stets in seinem Kopf. Als er und seine Frau Kinder bekamen und diese nach dem Großvater fragten, begann er, das Thema aufzuarbeiten. Während er zu Kindheits- und Jugendzeiten keine anderen Besatzungskinder kannte, hat sich dies in den vergangenen Jahren verändert. "Es ist kein Tabu-Thema mehr. Die Leute wollen darüber sprechen, jetzt bricht alles auf." Damit meint er auch die anderen Erinnerungen an die Kriegszeit: "Uns hat man im Geschichte-Unterricht noch von den Römern erzählt, dass 30 Kilometer von unserem Ort entfernt Menschen vergast wurden, war in keinster Weise ein Thema." Durch die öffentliche Präsenz der "Besatzungskinder" (vor einem Jahr gab es dazu die erste wissenschaftliche Konferenz, Anm.) melden sich sich immer wieder Menschen, die ihm bei der Vatersuche helfen wollen. "Erst kürzlich bekam ich nach einer Fernsehdokumentation einen Anruf, dass jemand ausmeinen Vater und meine Mutter kannte." Letztere ist schon vor vielen Jahren verstorben.konnte ihr dennoch verzeihen, da ihm bewusst wurde, wie schwer es auch für sie war.

Schwer hatte es auch Tatjana, als sie in die Schule kam. Ein Lehrer nannte sie "Helene", ihr Name war ihm zu Russisch. "Wenn ich in Groß-Enzersdorf durch die Gassen gegangen bin, haben die Leute die Fenster zug’haut – das Russenkind ist da." Die "Russenkinder" oder "Russenbankert" waren für viele Menschen "Kinder des Feindes" – sie wurden innerhalb der eigenen Familie und der Nachbarschaft abgelehnt und diskriminiert. Das von den Nationalsozialisten propagierte russische Feindbild spukte noch in vielen Köpfen herum. Und da die sowjetischen Soldaten das öffentliche Leben im Osten des Landes dominierten, fühlten sich viele zunehmend bedroht. Aus Angst, stigmatisiert zu werden, schwiegen viele Frauen, auch gegenüber ihren Kindern.