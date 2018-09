Beinamputierte belegte bei Miss-Italien-Wahl Platz drei

"Mir fehlt ein Bein, aber Ihnen ein Herz und ein Hirn"

Wegen Bordis Behinderung hatte sich in den vergangenen Tagen in den Online-Netzwerken eine Flut von Schmähungen und Anfeindungen über der 18-Jährigen ergossen. Doch Bordi ließ dies nicht auf sich sitzen. "Mir fehlt ein Bein, aber Ihnen ein Herz und ein Hirn", konterte die Jugendliche auf ihrer Facebook-Seite den Vorwurf eines Nutzers, sie dürfe nur an dem Schönheitswettbewerb teilnehmen, weil sie "verkrüppelt" sei.