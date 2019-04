Baby-Glow-Fitness: Online-Programm für Schwangere im Test

Nicht jeder mag Fitness-Studios – mal passen die Zeitpläne nicht zu den eigenen, mal will man sich den Weg einfach nicht machen. Da können (Online)-Videos auch daheim ganz gut zu einem Training motivieren – bei dem riesigen Angebot im Internet verliert man allerdings leicht den Überblick, was zum eigenen Trainingslevel passt und was nicht.

Noch schwieriger ist die Situation in der Schwangerschaft: Die Fitness-Stunden finden entweder tagsüber statt, wenn ich im Büro bin oder abends, wenn ich einfach nicht mehr die Kraft dafür aufbringe, noch in ein Studio zu fahren.

Die Lösung von Sara Kuzel, Inhaberin der Wiener Pilates Boutique, hat viel Vorbildpotenzial: Sie hat ihr Baby-Glow-Fitnessprogramm während ihrer eigenen Schwangerschaft entwickelt – damit wächst ihr Bauch im Laufe der Trainingsvideos mit. Es gibt Workouts mit Yoga, Pilates, Barre, aber auch mit kleinen Gewichten. Diese sind nach Fitnesslevels und Schwangerschaftsphasen aufgeschlüsselt – damit ist Abwechslung garantiert. (www.pilatesboutiquevienna.at, 15€ für 1 Monat Zugang zum gesamten Programm).