Axels Terrasseneintopf: Welche Pflanze ist das Land?

Besser ein Endemit, eine Pflanze, die nur in Österreich vorkommt, autochthon, Volk und Boden ist eh gerade in Mode. Es gibt überraschend viele Endemiten, 150 Arten, was laut Umweltbundesamt mehr ist als in jedem anderen Land Mitteleuropas (Jubel!!). Der Nachteil einer solchen Nationalblume: Man kennt sie sonst nirgends. Also scheiden Anemonen-Schmuckkörbchen (nordöstliche Kalkalpen), Wulfenia ( Kärnten), Innsbrucker Küchenschelle und Steirisches Federgras (oberes Murtal) gleich wieder aus. Die Steiermark hat übrigens die meisten endemischen Pflanzen – und natürlich den Apfel (es gibt überraschend wenig Apfelschnaps in Österreich). Für 2018 wurde dennoch der Salzburger Rosenstreifling zum „Streuobst des Jahres“ gekürt, nebenbei übrigens Apfelmoos zum „Moos des Jahres“. Aber Moos hat keine richtigen Wurzeln, befriedigt all seine Bedürfnisse nur aus der Oberfläche, das passt nicht zu uns, gilt aber als bescheiden und großzügig. Nachbarn bekämpft es – Torfmoose machen den Boden sauer, um andere Pflanzen fernzuhalten. Dafür baut es aber keine Thujenhecken.

Bleibt noch die Tatsache, dass das Land fast zur Hälfte mit Wald bedeckt ist. 61 Prozent der 3,4 Milliarden Bäume sind Fichten, die gesamte Waldfläche ist so groß wie fünfeinhalb Millionen Fußballfelder. Müsste man nur noch berechnen, wie viele Skipisten das sind ... aber eigentlich ist das doch alles egal. Oder, wie der Wiener sagt: „1000 Rosen.“