Arktis wird mit Glasfaser verkabelt

Derzeit beträgt die Verzögerung zwischen den beiden Städten knapp 230 Millisekunden - mit Hilfe der neuen Kabel soll diese Zeit um 30 Prozent auf 170 Millisekunden verringert werden. Derartige Zeiten mögen für normale Internetnutzer unerheblich sein, für den algorithmenbasierten Handel an Börsen kann jede Millisekunde Millionen wert sein.



Aber nicht nur Finanzmärkte werden von den neuen Leitungen profitieren. So soll auch das Risiko eines Komplettausfalls reduziert werden, das durch ein unachtsames Schiff verursacht werden könnte. Das Risiko ist durch die derzeitigen Leitungen, die in stark frequentierten Gewässern verlegt sind, durchaus gegeben. Außerdem werden eine Reihe von Siedlungen nördlich des Polarkreises superschnelle Internetverbindungen erhalten.