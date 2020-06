Apple und Samsung um Kriegsende bemüht

Apple-Chef Tim Cook und Samsung-Lenker Gee-Sung Choi wollen sich zusammen mit ihren Chefjuristen unter Vermittlung eines Richters an einen Tisch setzen, um das Ende des tobenden Patentkrieges der beiden am Mobilfunkmarkt so erfolgreichen Unternehmen zu besiegeln. Ob das gelingt, ist freilich eine andere Frage. Aber einen Versuch ist es wert. Die Unternehmen hatten nämlich bereits 2010 versucht, die Streitigkeiten aus dem Weg zu räumen.



Apple und Samsung werfen sich seit Monaten in zahlreichen Klagen in mehreren Ländern Ideenklau vor. Im Sommer soll ein großer Prozess in Kalifornien beginnen, vor dem jetzt noch einmal verhandelt wird, wie Florian Müller auf seinem Patentblog FOSS berichtet. In Deutschland laufen ebenfalls mehrere Klagen. Unter anderem gelang es Apple hier, den iPad-Konkurrenten Galaxy Tab 10.1 monatelang dem Handel fernzuhalten.



Vom Gericht erzwungene Verhandlungsrunden müssen nicht zum Erfolg führen, wie das jüngste Beispiel von Oracle und Google zeigt. Die Unternehmen waren sich in den Gesprächen um Ideenklau-Vorwürfe von Oracle gegen das Google-Betriebssystem Android nicht nähergekommen. Am Montag startete der Prozess.