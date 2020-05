Wie der Mensch sich früher an den Klimawandel angepasst hat

Nicht nur in Australien mussten Menschen im Laufe der Geschichte rasch auf den Klimawandel reagieren. Die Geowissenschaftlerin berichtet, wie sich die Sahara-Bewohner vor zirka 4000 bis 6000 Jahren von einer grünen und wasserreichen Umwelt auf eine plötzlich verdorrte einstellten. Wasser sparen lautete die Devise. "Obst- und Gemüseanbau veränderte sich." Und sie zogen Richtung Nil, um dort ihre Kräfte zu bündeln – so entstand auch die Ägyptische Hochkultur.

"Generell ist die Geschichte der Human-Evolution eine der Klimaänderungen", sagt auch der Anthropologe Gerhard Weber. "Dadurch veränderten sich die ökologischen Nischen und das Nahrungsangebot, was dazu führt, dass sich andere, leicht veränderte Hominiden in der neuen Umwelt durchsetzen konnten."

Am Lake Mungo könnte es also einen Innovationsschub gegeben haben. Möglicherweise haben die Menschen dort das Boot gleich zwei Mal erfunden: Als vor zirka 50.000 bis 60.000 Jahren die Ersten übers Meer nach Australien kamen, taten sie dies per Boot. Nach ihrer Ankunft gab es in den wüstenreichen Gebieten keinen Bedarf mehr, das Wasser zu überqueren – die Fertigkeit geriet in Vergessenheit. "Sie gaben es für zirka 8000 Jahre auf", sagt Fitzsimmons. Erst nachdem sich der See so hoch füllte, mussten sie einen Weg finden, auf die Inseln zu kommen. "Sie sind entweder geschwommen oder mit einem Boot gefahren." Konkrete Belege für die Transportmittel fehlen aber, erklärt die Forscherin. "Die Region besteht heute aus Wüste – organisches Material, wie Holz ist in so einer Umgebung nicht lange haltbar und verwittert schnell."

Ob die Ur-Australier auch noch rasch das Angeln erfunden haben, sei zweifelhaft. Die Forscherin erklärt: "Wir haben Fischknochen nur aus jener Periode gefunden, in der der See sehr niedrig oder trocken war. Vermutlich haben sie die leblosen Fische mit bloßen Händen vom Boden eingesammelt."