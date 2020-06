Anonymous in Time Einfluss-Rangliste

In der Liste vertreten ist außerdem Erik Martin, General Manager der Social-News-Seite Reddit und Mashable-Gründer Pete Cashmore. In dem Text zu Cashmore, der von der Schauspielerin Alyssa Milano verfasst wurde, wird besonders sein soziales Engagement hervorgehoben.



Während Facebook-Chef Mark Zuckerberg 2011 noch in die Liste aufgenommen wurde, wurde er dieses Jahr außen vor gelassen. Auch Google-Chef Larry Page wird im Gegensatz zum Vorjahr nicht mehr angeführt. Auch vom Kurznachrichtendienst Twitter ist kein Mitarbeiter vertreten.