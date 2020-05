AnonAustria fängt Mails an Ermittler ab

Laut AnonAustria hat mindestens eine Person falsche Informationen zu AnonAustria-Aktivisten an den Verfassungsschutz gesendet. In den Mails, die auf Pastebin veröffentlicht wurden, wird unter anderem behauptet, dass AnonAustria im Grunde nur aus einer Person besteht, die sich in IRC-Chats "The_Dude" nennt. Ansonsten wären nur "großteils minderjährige Unterstützer” dabei, die aber nur nach seinen Anweisungen handeln. Die Mails sind mit "JuanXavier@" beziehungsweise "die Anderen" gezeichnet.



The_Dude selbst habe den Mails zufolge ein großes Interesse daran, Frauen kennezulernen: "Alle die sich im Chat (#austria auf irc.anonnet.org) als Frau "geoutet" haben, wurden von ihm zwecks sexueller Kontakte kontaktiert."