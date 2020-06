Angetestet: Olympus XZ-2 mit dem Ring-Trick

Konkurrenz Canon G15

Technisch versucht sich die Olympus XZ-2 (549 Euro) mit der ebenfalls auf der Photokina vorgestellten Canon G15 (599 Euro) zu messen. Beide haben einen CMOS-Sensor im 1/1,7 Zoll-Format mit 12 Megapixel und einem maximalen ISO-Wert von 12.800. Das Objektiv der XZ-2 hat einen 4-fach Zoom mit einer Lichtstärke von 1,8 bis 2,5. Bei der G15 ist es ein etwas größerer 5-fach Zoom mit Lichtstärke 1,8 bis 2,8.

Die XZ-2 verzichtet auf einen optischen Sucher – wenn man den der Canon G15 ausprobiert, ist dies ein erträglicher Verlust. Beide Kameras haben 3-Zoll-Displays mit 920.000 Bildpunkten. Das Display der XZ-2 ist neigbar und ein Touchscreen. WLAN und GPS gibt es nicht.

Tasten und Ringe

Wirklich angewiesen auf den Touchscreen ist man aber nicht, da die meisten Funktionen direkt über Tasten an der Rückseite anzusteuern sind. Auf eine separate ISO-Taste wurde verzichtet, dafür gibt es aber eine FN-Taste, die mit dieser Funktion belegt werden kann.

Gelungen ist die Ring-Steuerung, die es in ähnlicher Form auch bei Modellen anderer Hersteller zu finden gibt. Rund um das Objektiv ist ein Ring. Dieser ist entweder lose und damit für feine Justierungen geeignet oder hat eine einrastende Klick-Steuerung, um etwa präzise die Blende oder Belichtungskorrektur einzustellen. Der Ring der XZ-2 kann beides.

An der Vorderseite befindet sich ein Umschalter mit einer zusätzlichen FN-Taste. Betätigt man den Schalter, wird vom Klick-Modus in den freien Modus gewechselt und auf Wunsch damit auch gleich in den manuellen Fokusmodus. Das stufenlose Fokussieren war bei dem gezeigten Vorserienmodell so deutlich angenehmer, als bei Kameras der Konkurrenz, deren Ringe nur den Klick-Modus beherrschen. Im Klick-Modus dient der Objektiv-Ring auch als zweites Einstellrad – im manuellen Modus kann dann mit dem rückseitigen Rad die Zeit und vorne die Blende eingestellt werden.