Analyse zur EU-Wahl: Der Fehdehandschuh gehört ins Museum

Und so viel Persönliches sei erlaubt: Beim Praktikum in der Kommission im Jahr 1981 in Brüssel war uns Mittzwanzigern aus ganz Europa klar, dass unsere Väter Feinde waren – und wie viel Glück wir hatten, gemeinsam arbeiten, lernen und feiern zu dürfen.

Und plötzlich wird der Fehdehandschuh geworfen. Von einem Herrn Vilimsky, dessen Lebensleistung es ist, dass er sich von einem Taser niederstrecken ließ, um zu zeigen, wie harmlos das ist. Dem ÖVP-Spitzenkandidaten Othmar Karas, dem der Fehdehandschuh gilt, kann man da nur zurufen: „Lass ihn liegen!“ Ein streitiger Dialog wäre wichtig, aber der erfordert guten Willen.

Was den Rechten und Rechtsextremen bestens gelingt, ist die Emotionalisierung statt einer Debatte, wobei negative Gefühle dominieren sollen. Wer am einigen Europa weiter bauen will, braucht Emotionen, aber positive. Da ist die Erinnerung an die schrecklich kriegerische Vergangenheit des Kontinents wichtig – indem ein Gegenmodell aufgezeigt wird. Dafür braucht die EU Institutionen, die garantieren, dass so lange verhandelt wird, bis es eine Einigung gibt – und Krieg nie eine Option sein darf.

Das braucht auch die Mobilisierung von Gefühlen: Es ist wunderbar, in einer so vielfältigen, kulturell reichen und wirtschaftlich erfolgreichen Gemeinschaft zu leben. Studenten, die im EU-Ausland lernen dürfen, kennen das ebenso, wie Leute, die in internationalen Teams tätig sind. Und weil niemals alle ständig einig sein können, sind Spielregeln notwendig, um zu Entscheidungen zu kommen. Die Entwicklung in der EU wird ja nicht von den oft gescholtenen Beamten in Brüssel behindert, sondern von den nationalen Regierungen, die zu Hause billige Punkte machen wollen.