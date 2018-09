"America's Got Talent": Vorarlberger Artisten feilen an Show

Anfragen aus der ganzen Welt

Noch zu kämpfen hat die Akrobatikgruppe mit dem Jetlag nach dem vielen Hin und Her zwischen Götzis und Los Angeles. "In unseren WhatsApp-Gruppen ist in der Nacht viel los", erzählte Hämmerle lachend. Bezahlt würden Flüge und Unterkünfte sowie ein Teil der Verpflegung vom TV-Sender. "Anders könnten wir das nicht machen. Wir haben keinen Sponsor." Der derzeitige Erfolg in den USA ist nicht der erste der Truppe, aber auf jeden Fall der bedeutendste. "Seit die Video-Audition ins Netz gestellt wurde, bekommen wir Anfragen aus der ganzen Welt."

Sollte Zurcaroh sich im Finale im legendären Dolby Theatre am Hollywood Boulevard den Titel holen, wollen die Akrobaten ihr Preisgeld von einer Million Dollar in soziale Projekte investieren. In der Heimat da Cruz Horas wollen sie etwa für Kinder aus Favelas eine Akrobatengruppe gründen. Sport und Tanz sollen sie aus ihrem Elend holen und von der Kriminalität fernhalten. "Vom Gewinnen wollen wir aber gar nicht reden", sagte Hämmerle, der sich ganz bescheiden "bestenfalls Außenseiterchancen" ausrechnet. Das Ergebnis wird jedenfalls erst am Mittwochabend (19. September) Ortszeit feststehen. Davor hat das Fernsehpublikum noch Zeit, seine Votings abzugeben.