Hier lernt jedes Kind nach seinem Tempo

Aber was ist eine gute Schule? Individualisierung heißt das zentrale Motto guter Pädagogen. "Jedes Kind darf nach seinem Tempo lernen", sagt Gruber. Eine schöne Theorie, die nicht so leicht in die Praxis umzusetzen ist. Die wichtigste Voraussetzung dafür sei zunächst einmal die Grundeinstellung des Lehrers: Er müsse aktiv an seinem Bild als Pädagoge arbeiten und sich einige Fragen stellen: "Warum will ich individuell unterrichten? Warum ist es nicht wichtig, alle Schüler in Mathematik auf das gleiche Niveau zu bringen? Wie kann ein Schüler im späteren Leben erfolgreich sein, auch wenn er eine offensichtliche Schwäche hat?"