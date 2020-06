Die Donau-Düsentriebs

Der Daniel Düsentrieb auf der Donau erzählt, dass er in der Wachau aufgewachsen ist. Er hat in der Donau schwimmen und auf der Donau rudern und paddeln gelernt. Deshalb weiß er, welche enormen Kräfte im zweitlängsten Fluss Europas wirken. Folglich war es ihm auch ein Anliegen, die ersten Strombojen-Parks in seiner Heimat zu errichten: "Sie werden uns helfen, die Wachau energieautark zu machen."