Das Leben der 24-Stunden-Pflegerinnen

Auch, der bei denseit Langem den grenzüberschreitenden Verkehr propagiert, kennt die Übergabetage. Offiziell werden die Züge vonnachBratislover genannt, inoffiziell Pflegerinnen-Express. Auffallend viele Frauen mit großen Koffern pendeln damit zur Arbeit oder heim. Neben der Bahn profitieren auch private Fahrtendienste von der Legalisierung des Gewerbes 2007. Die rund 60.000 Betreuerinnen stammen aus derund. Viele arbeiten Hunderte Kilometer von ihrer eigenen Familie entfernt.

Die Slowakinnen wechseln im 14-Tage-Rhythmus, Bulgarinnen und Rumänien bleiben meist 28 Tage in Österreich, was speziell bei dementen und besonders pflegebedürftigen Kunden sehr belastend ist.

Viele Frauen wären in ihrer Heimat arbeitslos. Einige teilen sich nicht einen, sondern zwei Jobs. So wie jene Krankenschwestern aus Ungarn, die in ihrer Heimat in einem Spital arbeiten und in Wien als Altenpflegerinnen.

Ihr Gehalt von etwas mehr als 1000 € brutto ist bis zu drei Mal höher als das Einkommen ihrer Männer. Dafür haben viele Heimweh. Das Internet hilft ihnen, Kontakt mit zu Hause zu halten. Salopp werden sie daher auch Skype-Mamas genannt.

Vermittelt werden sie von größeren und kleineren Agenturen. In seltenen Fällen ergeben sich Freundschaften: Monika und Jana gehen regelmäßig mit der Tochter ihrer Kundin laufen. Sie gelten als die besten Zuckerbäckerinnen im Land.