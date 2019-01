Alleinerzieherin holte Schulabschluss nach und begann Ausbildung

„Ein bisschen Raum“

Neu beginnen musste Selda Kocaman auch nach ihrer Scheidung vor sechs Jahren, über die sie nur so viel sagen möchte: „Jeder braucht ein bisschen Raum, um sich entfalten zu können. Ich wollte auf keinen Fall eine unglückliche Mutter sein.“ Leicht hatte sie es nach der Scheidung nicht. Mit einem kleinen Kind am Arm, keiner Unterkunft und keinem gesicherten Einkommen, mit Migrationshintergrund, zwar viel Verständnis von ihrer Familie, aber Ablehnung in einer Community, in der es nicht vorgesehen ist, dass Frauen in einer Beziehung die Initiative ergreifen.