Alleinerziehende: Keine Mütter zweiter Klasse

Doppelresidenz:

Wie gemeinsames Erziehen nach der Trennung klappt

Wer genau sind Alleinerzieher? Bei genauer Betrachtung ergeben sich für eine korrekte Antwort darauf einige Probleme durch die statistische Erfassung: Als Alleinerzieherin oder Alleinerzieher gelten jene, die die alleinige Obsorge haben. Die fällt bei nicht-verheirateten Paaren, die ein Kind bekommen, automatisch der Mutter zu – die gemeinsame Obsorge muss erst beantragt werden. Bei getrennt lebenden Eltern gilt jener als Alleinerzieher, bei dem das Kind hauptgemeldet ist.

Diese Unschärfe kommt immer öfter vor, weil der Gesetzgeber vor einigen Jahren per Reform die gemeinsame Obsorge zum Automatismus nach Trennungen erhob. Konkret heißt das: Wenn Eltern in Ruhe und ohne Streit beschließen, nicht mehr gemeinsam leben zu wollen und sich einer der beiden eine neue Wohnung nimmt, bleibt die Obsorge bei beiden – solange nichts anderes beantragt und entschieden wird. Selbst wenn sie weiters beschließen, sich zeitlich und finanziell halbe-halbe um ihren Nachwuchs zu kümmern, müssen sie trotzdem entscheiden, wo Kind oder Kinder hauptgemeldet sind. Ein Widerspruch auch für Familienrichter, vor denen solche Fälle wegen mangelnder Streitpunkte sehr selten landen. Sie müssen beim Entscheid einen Hauptaufenthaltsort des Kindes festhalten. In der Praxis würde man sich pro forma auf einen der beiden Eltern-Wohnsitze einigen, hört man von Richtern.

teuerrechtLogisch und richtig ist dies aber nicht, und es kann zu handfesten Problemen führen – steuerrechtlich oder etwa bei Wohnungsförderungen. Insgesamt ist aber vor allem paradox, dass der Gesetzgeber zwar die gemeinsame Obsorge forciert hat, zugleich aber bis heute nicht ermöglicht, dass Kinder an beiden Wohnorten hauptgemeldet sein können. Und damit ein Elternteil statistisch zum Alleinerzieher wird, obwohl man sich friedlich und einvernehmlich auf gemeinsames Kindererziehen einigte.

Die Lösung liegt im so genannten „Doppelresidenz-Modell“, wonach Kinder an zwei Wohnsitzen paritätisch leben und gemeldet sein können. Laut Regierungsprogramm soll das in dieser Legislaturperiode eingeführt werden.