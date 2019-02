Eine Leber, so schwer wie ein Kind

Also lebte sie mit der Leber, in der es im Lauf der Zeit zu wuchern begann, die aber dennoch funktionsfähig blieb. Ab 2010 nahm sie an einer Studie teil: Ein spezielles Medikament wurde verabreicht, das Zysten wenigstens verkleinern soll. Aber das brachte nichts.

Erneut rieten die Ärzte, eine Transplantion zu erwägen. Doch Geiger fürchtete sich vor diesem Schritt. „Ich habe extreme Angst gehabt. Ich habe ja noch alles machen können.“ Ein Jahr vor dem Eingriff sie sie sogar noch Skifahren gewesen. „Freilich, der Bauch war da. Aber vielleicht geht es mir danach noch schlechter?“

Etwa ab 2017 schwollen die Leber und damit der Bauch dann jedoch massiv an, die Beschwerden wuchsen. Körperliche wie Atemnot und Muskelschwund, weil sich Geiger nicht mehr gut bewegen konnte, auch Mangelernährung trat auf. Seelisch tat die Zystenleber dann auch weh, gesteht Geiger ein. „Als mich die ersten drauf angesprochen haben, ob sich schwanger bin, ist mir bewusst geworden: Ich bin ja krank und die anderen sehen das jetzt auch.“ Bis dahin habe sie den Bauch noch ganz gut unter Kleidung kaschieren könne. „Da ist für mich dann schon eine Welt zusammengebrochen.“

Erfolgreich operiert

Geiger ließ sich im Vorjahr auf die Transplantationsliste setzen. Zwei Spenderorgane waren nicht geeignet, das dritte passte. Am 23. August 2018 wurde sie von Schemmer und seiner Kollegein Daniela Kniepeiss in Graz operiert. Nach vier Stunden im OP-Saal und einigen Wochen in der Klinik wurde die Steirerin entlassen auf einen Schlag um 40 Kilogramm leichter und gesund.

Geiger strahlt am Donnerstag in Fernsehkameras und erzählt ihre Geschichte: „Ich bin ein positiver Mensch. Sicher, ich muss jeden Tag Medikamente schlucken. Aber das ist das kleinere Übel.“ Seit Mitte Februar habe sie auch wieder einen Job. „Für mich beginnt langsam wieder die Normalität.“ 39 Lebertransplantationen wurden im Vorjahr im Grazer Klinikum durchgeführt.