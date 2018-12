Gesichtstransplantation gibt 26-Jährigem „zweite Chance“

Viel Glück gehabt

Der 26-Jährige hatte aber auch Glück, dass seine Wartezeit auf ein neues Gesicht kurz war. Nachdem er von dem Krankenhaus für eine Transplantation zugelassen wurde und auf die Liste für eine Organspende gesetzt wurde, wartete er nur sechs Monate auf den Anruf, der sein Leben verändern würde. Sein Spender war ein 23-Jähriger aus New York, der sich bereits als Teenager als Organspender registrieren ließ. Auch andere Patienten erhielten Organe des 23-Jährigen.

Die Mutter des Verstorbenen sagte in einer Erklärung: „Ein Teil dieser Erfahrung zu sein, war für mich in einer sehr schwierigen Zeit eine Kraftquelle. Ich glaube nicht, dass ich Wills Tod überlebt hätte, wenn Cameron nicht gewesen wäre. Cameron hat sein ganzes Leben vor sich – und ich liebe die Idee, dass Will ihm hilft, ein besseres Leben zu führen.“