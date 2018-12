Advent-Essay: Von einem zähen Reh und Suzie Quatros Lackstiefeln

Das Kulinarik-Desaster Reh, leider zäh & Rotkraut, leider verkohlt etwa, das die Schwiemu mit einem süffisanten Na, das sind vielleicht Weihnachten! konnotierte. Und damit die Schwiegertochter dazu veranlasste, sich mit Heulkrämpfen und Kochschürze in die Waschküche zurückzuziehen. Jahre später wird all das als liebliche Anekdote erzählt, in der Reh und Rotkraut herrlich geschmeckt hätten und die Stimmung wunderbar war. Dass die beiden Damen noch vor dem ersten Gang gemeinsam ein Ein-Liter-Gebinde Eierlikör kippten, wird nur leise erwähnt.

Erinnerung ist, was man daraus machen mag. Schon okay so, zumal ich es mit Ben Furmans Buch Es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit zu haben halte. Manchmal ist erwähnte Lamettaisierung eben das beste Rezept gegen die Wucht des Vergangenen.