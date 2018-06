Achtjährige verkauft Wasser – Nachbarin droht Polizei zu rufen

Nachdem Erin Austin ihren Job verloren hatte, fehlte ihr das Geld für einen Disneyland-Besuch mit ihrer achtjährigen Tochter Jordan. Doch das Mädchen aus San Francisco wollte ihren Traum nicht aufgeben und schnappte sich kurzerhand eine weiße Kühlbox mit etwas Eis und ein paar Flaschen Wasser, um diese an Passanten in ihrer Nachbarschaft zu verkaufen. Das erzählte Austin gegenüber USA Today.

Das Wohnhaus der Familie liegt direkt gegenüber des AT&T-Stadions, zu dem an jenem Tag viele Baseballfans pilgerten. Das achtjährige Mädchen versprach sich davon ein gutes Geschäft und pries ihre Ware mit dem Worten "eiskaltes Wasser für zwei Dollar" an. Eine Nachbarin namens Alison Ettel schien von der Aktion aber nur wenig angetan gewesen zu sein. Gegenüber San Francisco Chronicle berichtete sie, dass sie den ganzen Tag versucht habe zu arbeiten, sich aber wegen des Lärms draußen auf der Straße nicht konzentrieren konnte. Darum habe sie laut eigenen Angaben den Sicherheitsdienst des Gebäudes angerufen, gab aber gegenüber Jordans Mutter an, die Polizei zu informieren.

"Sie verkauft illegal Wasser"

Austin filmte die Aktion und postete sie später unter dem Hashtag #permitpatty auf der Fotobloggingplattform Instagram. In dem Video ist zu hören, wie sie in Richtung Alison Ettel sagt: "Diese Frau will ein kleines Mädchen kein Wasser verkaufen lassen. Sie ruft wegen eines achtjährigen Mädchens die Polizei." Darauf entgegnet Ettel: "Sie verkauft illegal Wasser ohne Erlaubnis."