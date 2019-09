95-jährige Zwillinge verraten Geheimnis ihres gesunden Lebens

Am 20. Juli 2019 sind Lil Cox und Doris Dobday 95 Jahre alt geworden. Die Zwillinge sind die ältesten in England und leben in Tipton. Mittlerweile sind sie als Tipton-Twins berühmt geworden.

Erst zu ihrem Geburtstag haben sie eine Facebook Seite ( Lil & Doris) gestartet, die die ungewöhnlich aktiven Zwillinge in ihrem Alltag zeigt. Die Zwei haben Spaß in ihren eigenen Kurz-Videos, die offenbar die Familie der rüstigen Tipton-Twins dreht.

Fans der Seite sind begeistert vom Elan und Witz von Lil und Doris, die in eigenen Wohnungen direkt nebeneinander wohnen. Die Zwillinge wurden nun sogar in die britische TV-Show "This Morning" geladen, in der sie erzählen, was sie den ganzen Tag treiben und wie sie so lange so gesund und agil bleiben.