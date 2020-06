50. Geburtstag: Die Kassette lebt weiter

Die Möglichkeiten der Digitalisierung deuteten sich in dem analogen Tonträger aber bereits an. Leerkassetten ermöglichten es erstmals der breiten Masse, Musik aus dem Radio oder vom Plattenspieler aufzunehmen. "Es war für Nutzer plötzlich möglich relativ einfach Kopien anzufertigen. Der Konsument konnte zum ersten Mal Musik speichern, das war davor nur Professionalisten möglich", sagt der Musikwirtschaftsforscher Peter Tschmuck von der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien. "Die Kassette hat zu einer Emanzipation privater Nutzer geführt, die digitale Revolution wurde vorweggenommen."

Nutzer konnten sich auf Leerkassetten eigene Abfolgen von Songs zusammenstellen und die Mixtapes auch an Freunde weitergeben. Das Mixtape habe die Art und Weise, wie Musik gehört wird, nachhaltig beeinflusst, meinte der Musikjournalist und Autor des Buches "Love is a Mixtape", Rob Sheffield kürzlich gegenüber dem Magazin "Time": "Das Publikum hat diese Art des Teilens selbst erfunden."



Der Tonträgerindustrie war das Mitschneiden und die Weitergabe von Tonaufnahmen schon damals ein Dorn im Auge. Der britische Arm des Verbandes der Internationalen Tonträgerindustrie (IFPI) startete 1980 die Kampagne "Home Taping is Killing Music". Die Abbildung einer Musikkassette unter der sich zwei gekreuzte Knochen befinden, konnte das private Kopieren von Musik zwar nicht eindämmen, lieferte aber eine Steilvorlage für zahlreiche Parodien. "Home taping is killing big business profits", ätzte etwa die US-Punk-Band Dead Kennedys, die auf ihren Kassettenveröffentlichungen eine Seite für Aufnahmen der Fans frei ließ.