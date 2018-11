24-Stunden-Betreuung: Es gibt auch faire Anbieter

Das Honorar der Velmer Bäuerin bekommt Frau Olga 1 : 1 auf ihr Bankkonto (die Agentur kassiert 90 Euro pro Monat, als Vermittlungsgebühr). Mit welchem Transportmittel sie nach Rumänien fährt, kann sie selbst entscheiden. Hätte die Chemie zwischen Bäuerin und Betreuerin nicht gepasst, hätte die Agentur für beide umgehend Alternativen geboten.

„Olga hat sofort Ruhe in unsere Familie gebracht“, erzählt einer der drei Töchter der Bäuerin dankbar. „Nach dem schweren Sturz unserer Mutter waren wir alle komplett durch den Wind.“

Im ersten Moment wollten die Töchter die Betreuung ihrer Mutter selbst in die Hand nehmen, doch das erlaubten die Ärzte im Krankenhaus nicht. Aus gutem Grund – die Mutter benötigt Betreuung rund um die Uhr. Die Familie hatte Glück im Unglück: Die Bewegungseinschränkung der zuvor rüstigen Alt-Bäuerin hatte sie aus heiterem Himmel getroffen. Aufgewühlt wandte man sich an eine Agentur in der Nachbarschaft, ohne dabei die Konditionen zu vergleichen.

„Ich war nach dem Krankenhaus so schwach“, erinnert sich Frau Leopoldine. „Mir war alles egal, ich wollte nicht mehr.“ Doch da trat der Sonnenschein in ihr Leben. Mit der Ansage: „Du bist eine starke Frau, du musst wieder gesund werden, denn ich brauche dich als Trauzeugin bei meiner Hochzeit.“

Vor einem Monat hat Frau Olga geheiratet: einen netten Niederösterreicher. Und die wieder zum Leben Erweckte konnte und wollte dank eines intensiven Motivations- und Bewegungsprogramms ihre Trauzeugin sein. „Zum ersten Mal in meinem Leben“, wie die heute 88-Jährige mit einem Lächeln hinzufügt.

Krankheit, Alter als Chance? Nicht alle 24-Stunden-Betreuer passen derart gut zu einer Familie wie Frau Olga. Und nicht alle gehen derart wertschätzend mit dem Personal um wie die Familie in Velm. Wesentlich ist allerdings auch: Nicht alle Vermittlungsagenturen bieten ein derart seriöses Service.