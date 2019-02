24-Stunden-Betreuung: Die Vermittlerin aus der Slowakei

Seit Gründung der Firma vor 19 Jahren hat Zuzana Tanzer gut 5000 Landsfrauen den Weg zu einem Job in Österreich geebnet. Viele von ihnen sind noch immer aktiv.

Doch in letzter Zeit ist die Akquise in der Slowakei deutlich schwieriger geworden. Sagt sie. Weil die Einkommensunterschiede zwischen den beiden EU-Ländern nicht mehr so eklatant sind. Weil die Arbeitsbedingungen oft schwierig sind. Frau Tanzer vielsagend: „Ich würde mir wünschen, dass alle Mitbewerber Aufnahmetests einführen, damit nicht Ungeübte sofort zu arbeiten beginnen können. Auch wäre es hoch an der Zeit, dass man den 24-Stunden-Betreuern mit mehr Respekt begegnet.“

Riesiger Arbeitsmarkt

Zuzana Tanzer ist keine, die jammert. Seit zwei Jahren holt sie gut ausgebildetes Personal aus Ungarn nach Österreich. Insgesamt arbeiten laut einer Erhebung der SVA exakt 62.269 24-Stunden-Betreuerinnen in Österreich. Die meisten reisen aus der Slowakei und aus Rumänien zu ihrem 14- oder 30-Tage-Turnus an. Da die Österreicher älter werden und die Rekrutierung aus dem Nachbarland Slowakei zunehmend schwieriger wird (es gibt bereits Frauen, die aufgrund der Kürzung der Familienbeihilfe kündigten), fehlen vor allem gut qualifizierte Kräfte. Derzeit laufen unter anderem in Ungarn und im Osten Kroatiens Rekrutierungsversuche. Auch Tanzer hat ihre Suche ausgeweitet. Im Vorjahr veranlasste sie die ersten Tests in Kroatien. Zudem ist sie Kooperationen mit dem Roten Kreuz und anderen Mitbewerbern eingegangen: „Konkurrenten wurden so zu Kollegen.“