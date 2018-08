1.200 Rollen Klopapier: US-Botschaften versteigern Bizarres

"Surplus property", also "überschüssiges Eigentum", wird derzeit von der US-amerikanischen Botschaft in London verscherbelt. Im Rahmen einer Online-Auktion kann man Gegenstände und Mobiliar aus dem geschichtsträchtigen Haus im wohlhabenden Londoner Viertel Mayfair erwerben. Grund ist der Umzug der Botschaft in eine neue Dependance. Die Niederlassung der Londoner US-Botschaft befand sich bis vor kurzem am Grosvenor Square. Das neue Botschaftsgebäude steht in Nine Elms im Süden Londons.

Jedenfalls können Interessierte noch bis kommenden Mittwoch zuschlagen und – jetzt wird's spannend – unter anderem eine Palette mit 1.200 Rollen Klopapier, kaputte Staubsauger und ein abgewanztes Kaffeetischchen erstehen.

Das Sortiment an ersteigerbaren Gegenständen ist wahrlich kurios. Angeboten werden auch: Schreibtischlampen, ein Volvo S80, eine Kreissäge, 22 stapelbare Plastiksessel und ein defekter Kopierer.