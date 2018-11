100 plus: Diese Menschen sind älter als die Republik

Seine Lieblingspflegerin im Haus Hetzendorf, einer Einrichtung des Kuratoriums Wiener Pensionisten-Wohnhäuser, beendet das Schweigen. Indem sie auf sein Hemd aufmerksam macht. Herr Herbst trägt heute ein schönes blaues Hemd. Und sie erzählt, dass der Bewohner auf der Station Orchidee noch immer Wert auf ein gepflegtes Äußeres lege.

Dies kann Sohn Helmuth, Jahrgang 1940, nur bestätigen. Sein Vater hat nach 1945 eine schöne Beamtenkarriere im Kontrollamt der Stadt Wien hingelegt, die ihn als Oberamtsrat in Pension gehen ließ; „Zuhause war mein Vater eher leger gekleidet, aber als Beamter musste er schon etwas repräsentieren.“

Diener dreier Staaten

Sein Vater hat in drei verschiedenen Staaten gedient: nach der Matura im Jahr 1935 in der Goethe-Realschule in der Astgasse wurde der Jüngste von drei Brüdern Soldat im „Ständestaat“, in erster Linie deshalb, weil es beim Heer zumindest ein Mal pro Tag eine warme Mahlzeit gab. Nach dem „Anschluss“ im März 1938 musste er die Uniform wechseln. Als Ausbildner in der Deutschen Wehrmacht arbeitete er bis zum Kriegsende für die Luftwaffe. Bevor die Amerikaner am 11. April 1945 die bayrische Stadt Schweinfurt einnehmen konnten, hat Wolfgang Herbst jene Barackensiedlung in Brand gesteckt, die zuvor für Schulungszwecke gedient hatte.

Die Rückkehr nach Wien über München war anstrengend und dauerte mehrere Monate. Kann sich sein Sohn noch dunkel erinnern. In Wien konnte die Familie das Reihenhaus am Küniglberg wieder beziehen. Und der Soldat wurde Gemeindebediensteter, zunächst im 24. Bezirk ( Mödling), der im Jahr 1954 aufgelöst und dem Land Niederösterreich zugesprochen wurde.

Vor acht Jahren zog der Zeitzeuge mit seiner Frau Maria hier im Seniorenwohnheim ein. In ein Doppelzimmer. Nur zwei Jahre später bezog er ein Einzelzimmer. Ist in der Stationsleitung dokumentiert. Weil seine geliebte Frau und sorgsame Mutter seines Sohns und seiner Tochter verstorben war. Er bittet jetzt um eine zweite Tasse Kaffee. Kaffee ist seine letzte große Leidenschaft. Dabei wird auch der Schelm in seinem Gesicht wieder sichtbar. Wie sagte er doch genau auf den Punkt gebracht? „Es könnte besser gehen.“