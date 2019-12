1. KURIER-Family-Lounge: „Mama, nicht schreien“ als gutes Motto

Manche Probleme treten in jeder Familie auf und es ist beruhigend für Eltern, das zu wissen. Etwa dass Erwachsene die Nerven verlieren und ihre Kinder anschreien – und sich dann vor allem über sich selbst ärgern. Familienberaterin Sandra Teml-Jetter kennt dieses Dilemma und hat darüber mit Jeannine Mik das Buch „Mama, nicht schreien“ geschrieben. Ein Bestseller.

Bei der ersten Ausgabe der KURIER-Family-Lounge am Montag Abend sprach sie mit Leserinnen über die Stressmomente in Familien. „Es gibt einige typische Situationen, in denen die meisten Konflikte entstehen. In der Früh, wenn man sich unter Zeitdruck fertig machen muss. Beim Thema Essen. Am Abend, wenn die Kinder ins Bett gehen sollen und auch die Eltern schon erschöpft und ungeduldig werden. Und alles rund um den Medienkonsum.“