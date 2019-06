Unerwartete Erkenntnisse über Nitsch, die Natur und Nietzsche

Doch so lange der Nitsch da ist, ist er voll und ganz da – das bewusste Erleben ist schließlich ein Ankerpunkt seines Tuns. So kam der Künstler Nitsch dann auch auf den Philosophen Nietzsche zu sprechen, dessen Denken er sich als junger Mann zugewandt hatte. Die Lehre eines Arthur Schopenhauer, der in der Welt „ein Jammertal“ sah, wollte an einem heißen Sommertag, an dem der junge Nitsch aus seinem Floridsdorfer Fenster auf die Wiesen blickte, einfach nicht mehr stimmen, erzählte er. „Damals hab’ ich begriffen, dass die Welt wunderbar sein kann – und dass man die Welt und das Sein inbrünstig bejahen kann.“