Teatime im Grand Hotel Wien: Eintauchen in die Welt des Tees mit KIMICHA

Am 16.1.2024 standen die Zeichen im Grand Hotel Wien auf Genuss. Das preisgekrönte Unternehmen KIMICHA und Teesommelière Kimiko Uriu nahmen die Gäste mit auf eine geschmackliche Reise in die vielfältige Welt des Tees, KURIER-Redakteur Axel Huber führte dabei charmant durch die freizeit.live-Verkostung. Hier kamen Teeliebhaberinnen, -liebhaber und Neulinge gleichermaßen auf ihre Kosten, konnten equisite Teesorten probieren und erfahren, welche Sandwiches oder Desserts am besten mit welcher Teesorte harmonieren.

Tee-Highlights

Als Highlight erwartete die Gäste ein exklusiver, handgepflückter "Dragon Pearl"-Jasmintee aus China. Außerdem wurden ein Matcha aus der japanischen Teezeremonie, Rooibostee mit Kakaonibs sowie Houjicha, ein gerösteter Grüntee aus Japan, verkostet.

Keine Teatime ohne Sandwiches

Was gehört zu einer Teatime im Grand Hotel Wien? Selbstverständlich erlesene Häppchen und Snacks. Wie es sich für einen Afternoon Tea nach englischem also Vorbild gehört, wurden allerhand Köstlichkeiten geboten, darunter Kartoffeltoast mit geräucherter Entenbrust, Shisokresse-Focaccia mit Matjes, Pumpernickel mit geräuchertem Aal, Butter und Schnittlauch, Rindstatar mit Wachtelei und Kartoffelstroh auf geröstetem Joseph Brot sowie Tramezzini mit Zucchini, Melanzani, Paprika, Mozzarella und Basilikum.

Scones und Süßes aus der Pâtisserie

Selbstversändlich standen bei der Teestunde, nebst herzhaften Köstlichkeiten, auch süße Leckereien bereit. Unter anderem wurden frisch gebackene Scones mit Clotted Cream und Erdbeer-Tonka-Marmalade, sowie englischer Teekuchen mit eingelegten Früchten und Orangen-Minzganache, Battenberg-Cake mit flaumigem Vanilleboden, Lemon Drizzle Cake, Mini-Schaumrollen à la Grand Hotel und Frucht-Tartelettes gereicht. Auch Himbeer-Pistazien-Pralinen, Mini-Matcha-Guglhupfe, süßes Kürbiskernmousse mit Marille und Schokoladen-Passionsfrucht-Crémeaux konnten sich die Gäste schmecken lassen.