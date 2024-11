Rudolf Wacker: Magie und Abgründe der Wirklichkeit

Wacker, der als einer der bedeutendsten österreichischen Vertreter der Neuen Sachlichkeit gilt, wird durch diese Retrospektive in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gerückt. Kuratiert von Laura Feurle und Marianne Hussl-Hörmann, setzt die Ausstellung Wackers Werk in einen größeren historischen und kunstgeschichtlichen Kontext.

Kunst vs. Krieg



Rudolf Wacker war nicht nur Maler und Zeichner, sondern auch Chronist seiner Zeit. Seine Werke sind geprägt von der Zerrissenheit der Zwischenkriegsjahre, der aufkommenden Bedrohung durch den Nationalsozialismus und den persönlichen Traumata des Ersten Weltkriegs. Nach Studienjahren bei Albin Egger-Lienz in Weimar wurde Wacker 1914 zum Kriegsdienst eingezogen. Die Erfahrungen an der Ostfront und in der russischen Kriegsgefangenschaft hinterließen tiefe Spuren in seinem Werk. Während der Gefangenschaft zeichnete er Szenen des Lagerlebens, die seine Fähigkeit zeigen, auch unter widrigsten Bedingungen die Wirklichkeit präzise und einfühlsam festzuhalten.