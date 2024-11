Sonderführung im Leopold Museum | Rudolf Wacker. Magie und Abgründe der Wirklichkeit

Aktuell präsentiert das Leopold Museum zwei neue Ausstellungshighlights, die faszinierende Einblicke in besonders spannende Themen der Kunstgeschichte Österreichs und seines kulturellen Erbes bieten: Poesie des Ornaments, eine Schau zum Archiv des traditionsreichen Textilproduzenten und K.u.K.-Hoflieferanten Joh. Backhausen & Söhne und die umfassende Retrospektive Magie und Abgründe der Wirklichkeit zum Schaffen des österreichischen Malers Rudolf Wacker, einem Künstler zwischen Expressionismus und Neuer Sachlichkeit der 1920er- und 1930er-Jahre.

Die Retrospektive Rudolf Wacker. Magie und Abgründe der Wirklichkeit veranschaulicht das vielschichtige Œuvre des Vorarlberger Malers und Zeichners als einen der essentiellsten österreichischen Beiträge zur Neuen Sachlichkeit in Europa. Anhand von rund 250 Exponaten zeichnet die Ausstellung die Entwicklung Wackers (1893–1939) nach, beleuchtet thematische Schwerpunkte seines Schaffens und zeigt die hohe künstlerische Qualität sowie Perfektion seines Gesamtwerks auf. Die Schau spürt seiner künstlerischen Entwicklung in lockerer Chronologie nach, wobei zentrale Themenschwerpunkte seines Schaffens beleuchtet werden.

Im Fokus von Wackers Interesse standen seine nächste Umgebung, die in seinen Stillleben verdichtete „Magie des Alltäglichen“, die Landschaften seiner Heimat, der weibliche Akt sowie das Selbstporträt, wobei sein Schaffen untrennbar mit den gesellschaftspolitischen Ereignissen der 1910er- bis 1930er-Jahre verwoben war. Seine eigenständige neusachliche Position wird mit ausgewählten Arbeiten der deutschen Neuen Sachlichkeit, u. a. von Albert Birkle, Otto Dix, Alexander Kanoldt, Anton Räderscheidt, Georg Schrimpf oder Gustav Wunderwald in Dialog gesetzt. Während des Aufstiegs des Nationalsozialismus in den 1930er-Jahren schuf Wacker verschlüsselte Stillleben, welche auf subtile Weise die Bedrohlichkeit der damaligen Wirklichkeit nachvollziehbar machen.