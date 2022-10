Love Machine 2: Der liebenswerte Gigolo ist zurück!

Rückkehr des kessen Kino-Casanovas

Es ist viel passiert. Nach dem Ende seiner Beziehung und einem etwas längeren Aufenthalt in einem thailändischen Kloster, kehrt Georgy wieder zurück in die Heimat. Diese empfängt ihn aber eher unsanft: er hat weder Wohnung noch Job, dafür aber mittlerweile einen Sohn, für den es Alimente zu zahlen gilt. Glücklicherweise betreibt Georgys Schwester Gitti eine Einrichtung für "ganzheitliche Wellness", in der er anfangen kann – ganz nach dem Motto „Schuster, bleib bei deinen Leisten“, denn Gittis Etablissement bietet Liebesdienste für Frauen an.

