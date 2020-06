ZZ Top sind zurück

Und die Kompositionen wirken inspiriert wie schon lange nicht mehr. "Over You" z. B. verblüfft: Eine weidwunde Seelen-Autschi-Ballade, zum Herzerweichen krächzend gecroont von Gibbons. "Flyin’ High" ist geschmeidiger Hardrock mit Hit-Melodie. Die Coverversion "It’s Too Easy Mañana" ist dagegen sehr witziger Texmex-Folk-Blues, nahe an der Parodie.

"Wir wollten uns auf die Direktheit unserer frühen Sachen besinnen, aber ohne den modernen Technologien den Rücken zu kehren", kommentiert Gitarrist Billy F. Gibbons die neue Arbeit des seit 1969 in unveränderter Besetzung tätigen Trios ( Frank Beard, Schlagzeug; Dusty Hill, Bass).

Das Resultat ist das beste ZZ-Top-Album seit "Eliminator" von 1983.



KURIER-Wertung: ***** von *****