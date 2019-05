Starke Konkurrenz im ESC-Semifinale: Schafft Paenda die Sensation?

Norwegen

Norwegen ist mit einer Botschaft nach Israel gereist: In "Spirit In The Sky" plädiert die Band "KEiiNO" energisch für Gleichberechtigung. Dabei begleiten Nordlichter die drei Sänger. Und: Vorgetragen wird der Song in der Gesangsart "Joik". Wer davon noch nie etwas gehört hat: Klingt ein bisschen wie Jodeln und entstammt dem Volk der Samen, den Ureinwohnern Lapplands. Die Truppe ist bei den Prognosen der Wettanbieter gut dabei.