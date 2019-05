2. ESC-Halbfinale: Diese Teilnehmer kämpfen um ein Finalticket

Zu den fix fürs ESC-Finale qualifizierten Big Five – Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Spanien und Italien – und Gastgeberland Israel gesellten sich am Dienstag bereits zehn weitere Nationen. Donnerstagabend macht die zweite Halbfinalshow die Runde der diesjährigen ESC-Finalisten komplett.

Dieses Mal steigt das Musikevent mit österreichischer Beteiligung. Musikerin Peanda tritt mit 17 weiteren Acts an, um ein Ticket für die Finalshow am Samstag in Tel Aviv zu lösen.