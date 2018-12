Zuschauer beleidigt: ProSieben-Chef geht endgültig

Der amtsmüde ProSiebenSat.1-Chef Thomas Ebeling verlässt den Fernsehkonzern bereits in drei Monaten. Sein letzter Auftritt nach neun Jahren werde die Vorstellung der Bilanz am 22. Februar 2018 sein, teilte das Unternehmen am Sonntagabend in Unterföhring bei München mit. Der noch 58-Jährige geht damit gut ein Jahr vor Ablauf seines Vertrages, den er ohnehin nicht mehr verlängern wollte. Zum Konzern gehören in Österreich Puls 4 und ATV.