ProSieben-Seher sind ein "bisschen fettleibig und ein bisschen arm"...

In der Vorwoche berichtete die Süddeutsche Zeitung, Ebeling könnte bereits im kommenden Jahr abgelöst werden. Der Aufsichtsrat suche intensiv nach einem Nachfolger, der aller Wahrscheinlichkeit nach nicht aus dem Unternehmen kommen werde. Die Senderkette hatte am Donnerstag ihre Prognosen für 2017 nach unten korrigiert, die Aktie ging danach um mehr als neun Prozent in die Knie.