Zum 100er von Stanislaw Lem: Science Fiction und Zwetschkenkompott

Sein Erstling „Die Astronauten“ erscheint auf Deutsch unter dem „dümmlichen“ Titel „Planet des Todes“. Der Suhrkamp-Verleger Siegfried Unseld holt widerwillig den unbekannten Autor in sein Luxusboot mit dem Aufschrei: „Sie werden mich ruinieren!“

Fünf Millionen verkaufte Exemplare später spricht Unseld von einem ganz ordentlichen „Schachzug“.

Lems Meisterwerke „Robotermärchen“ und „Sternetagebücher“ entstehen, die Übertragung ins Deutsche ist dank einer viel zu früh verstorbenen Übersetzerin hervorragend.

„Solaris“ schreibt sich in Zakopane in fünf Monaten. Und „Der futurologische Kongress“ beginnt ausgerechnet dort, wo es heute die Menschheit mottenähnlich hintreibt. In der virtuellen Wirklichkeit, die daran scheitert, woran alles am Ende scheitert. Dem menschlichen Körper, der, egal wie hoch er springt, immer in einem analogen Sarg endet. Das außergewöhnliche menschliche Gehirn, dessen definitiver Eigentümer Lem ist, enttäuscht den großen Zukunftsseher am meisten.

„Die Menschheit ist wie ein Passagier auf der Titanic, die sich gegenseitig bekriegen, um noch mal kurz vor der Katastrophe das Steuer halten zu dürfen“.

Dennoch ist der Mensch das einzige, wofür Lem sich wirklich interessiert. „Sowas wie grüne Männchen gibt es nicht“, behauptet er, „und wenn es sie gibt, sind sie so weit entfernt, dass wir ihnen niemals begegnen.“ Diese Sympathie zur eigenen Spezies erfährt aber immer wieder schwere Rückschläge. Auch seine polnische Heimat, in die er nach dem Zusammenbruch des Ostblocks zurückkehrt, beweist, dass „der Mensch das dümmste und eitelste aller Säugetiere ist“.

Das freie Polen, wie überhaupt der ganze Ostblock, sucht sich schnell einen neuen Herren, den Kapitalismus statt der eigenen Identität.