Zukunft der Liveshows: Fünf Jahre in Auto und Sessel rocken

Noch ist „Micrashell“ nur ein Konzept. Aber egal, ob der Anzug je produziert wird oder nicht, er zeigt die Verzweiflung, die sich in der Branche breitmacht. Die Politiker wollen – mit den Vorfällen von Ischgl im Kopf – vor allem abwarten, wie sich die Infektionszahlen entwickeln. Die Musiker wollen auftreten, die Veranstalter Konzerte organisieren und die Fans wieder das echte Erlebnis, die euphorisierende Wirkung und das Gänsehautkribbeln eines großartigen Konzertes genießen dürfen.

Um das wieder möglich zu machen, gibt es Versuche, Rockshows für ein in Vierergruppen in Plexiglas-Kuben sitzendes Publikum zu spielen. Am Eingang wird Fieber gemessen, man muss sich die Hände desinfizieren, in den Gängen Masken tragen und auf den Toiletten sind nur zehn Leute gleichzeitig zugelassen. Die Frage ist aber, ob sich das rechnet, wenn große Veranstaltungsorte so nur zu 50 bis 60 Prozent ausgelastet werden können.