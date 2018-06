„Wir tun Alles für ein neues Publikum“

Das Operngenre ist zurzeit definitiv in einem Wandel. Das Stagioneprinzip löst das Repertoiresystem immer stärker ab, viele Theater kämpfen heftig gegen sinkende Auslastungszahlen. Wie sieht Ihre Prognose für das Opernfach in zehn Jahren aus?

Ich wünschte, ich hätte eine Antwort darauf. Wir spüren gerade die Auswirkungen dessen, was in den vergangenen Jahrzehnten passiert ist. In diesem kulturellen Klima ist es sehr schwierig, neues Publikum zu finden. Aber das Wichtigste für die Zukunft ist, dass wir keinesfalls aufgeben. Wir müssen 24 Stunden am Tag für die Oper kämpfen.

Was ist passiert, das die Situation heute so schwierig macht?

Ich rede jetzt nicht von Wien oder von München. Diese beiden Städte leben in einer kleinen Blase. Aber überall anders, das hat mir auch Daniel Barenboim als Generalmusikdirektor in Berlin bestätigt, müssen die Opernhäuser ums Publikum vielleicht mehr kämpfen als je zuvor. Der Grund dafür sind die massiven kulturellen Veränderungen in der Gesellschaft. Und ein Manko an Kunsterziehung. In Amerika gibt es an den öffentlichen Schulen kaum noch Musikausbildung. Wir betreiben an der MET mehr Musikerziehung als jede andere Institution. 1966 zum Beispiel war Philip Glass, nach seiner Ausbildung an der Juilliard School, offizieller composer in residence für die öffentlichen Schulen in Pittsburgh – das das war sein erster Job, von der Regierung bezahlt. Das wäre heute undenkbar. Damals hat auch jedes Kind, das in den USA ein Instrument lernen wollte, gratis eines bekommen. Es gab große Begeisterung für Kunst. Heute ist leider das Gegenteil der Fall. Diese Entwicklung gibt es also schon lange. Nur hat sie niemand registriert, weil das Publikum noch da war. Jetzt drohen leider viele Abonnenten auszusterben.

Wie versuchen Sie dagegen zu steuern?

Wir tun alles, was wir können, um neues Publikum zu gewinnen. Aber es ist wahnsinnig schwierig, das alte zu ersetzen. Es gibt bei uns Aufführungen für Studenten mit vergünstigten Tickets, die werden von 25.000 bis 30.000 pro Jahr genützt. Wir bringen spezielle Vorstellungen in englischer Sprache, etwa von der „Zauberflöte“, in einer 100-Minuten-Fassung. Wir nützen die Kinoübertragungen auch als Musikerziehungsprogramm. Schulen in 32 amerikanischen Bezirken zeigen unsere Aufführungen. Wir holen dafür extra Lehrer nach New York und lehren sie, wie man Oper unterrichtet. Wir haben ein Abo-Service für MET-Streaming – für 14 Dollar pro Monat hat man Zugang zu allen HD-Übertragungen und historischen Radioübertragungen bis in die 1930er Jahre zurück. Wir arbeiten mit 135 Bibliotheken in den USA zusammen, wo theoretisch 2,2 Millionen Studenten Zugang zu unseren Übertragungen haben. Auch mit internationalen Universitäten wie etwa der Sorbonne in Paris gibt es Kooperationen. Wir haben ein eigenes 24-Stunden-Radio etcetera.