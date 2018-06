Über die Perversion im System Oper

Als diese Produktion bei den Pfingstfestspielen Premiere hatte, gab es am Ende Standing Ovations – für die große Cecilia Bartoli, aber auch für die Regisseure. Leiser, 1956 in Antwerpen geboren, und Caurier, Jahrgang 1954 und aus Paris, gelang es exemplarisch, aus einem alten Stoff eine aktuelle Geschichte über Geschlechterrollen zu erzählen – respektvoll und hinreißend lustig. Die beiden haben an den wichtigsten Opernhäusern der Welt gearbeitet und sagen: „Je größer das Haus ist, desto weniger geht es um das Wesen der Oper, desto weniger Energie fließt in die Kunst.“ Im Sommer kann man Rossinis „L’italiana in Algeri“ wieder bei den Salzburger Festspielen sehen.

KURIER: Das Publikum in Österreich gilt als konservativ. Vielen Besuchern scheint es nur um Sänger und um die musikalische Gestaltung zu gehen. Warum ist die Inszenierung im Gesamtkontext einer Produktion so wichtig?

Patrice Caurier: Wenn man eine Oper produziert, muss man zwei Götter anrufen: den Gott der Musik und den Gott des Theaters. Jeder Opernkomponist hatte theatralische Träume, sonst hätte er nicht Oper komponiert. Es ist unsere Pflicht, der Partitur und dem Libretto zu dienen.

Moshe Leiser: Interessant, dass Sie sagen, dass sich konservatives Publikum nicht so sehr um den szenischen Bereich kümmert. Ich glaube, das Gegenteil ist wahr. Von dem Moment an, an dem eine Inszenierung nicht zur Vorstellung konservativer Besucher passt, werden sie wild. Sie wollen nicht, dass eine Opernregie sie zum Denken, zum Fühlen animiert, sie wollen überhaupt nicht involviert sein. Ich verstehe dieses Publikum nicht. Wenn man nur wegen der Musik in die Oper geht, da gibt es doch wunderbare CDs, die man daheim in Topqualität besser hören kann. In der Oper ging es immer um die Geschichte, von Monteverdi bis heute. Die theatralische Seite der Oper zu negieren ist ein Skandal gegenüber den Komponisten.

Wie zeitgemäß darf oder muss eine Inszenierung also heute sein? Und wie sehr soll sie die soziale, politische Situation spiegeln?

Leiser: Der Look zum Beispiel ist eine Falle. Viele Menschen hassen ja Inszenierungen, weil sie zeitgemäß aussehen. Dabei kann eine Inszenierung in modernen Kostümen viel altmodischer sein als eine in klassischen Kostümen. Eine Inszenierung hat immer mit unserer Zeit zu tun, weil sich auch unsere Beziehung zu Themen wie Sex oder Gewalt geändert hat im Vergleich zu der Zeit, als diese Werke komponiert wurden. Es ist absolut normal, dass Künstler das reflektieren, als Bürger unserer Zeit. Was aber nicht bedeutet, dass eine Oper eine Tageszeitung oder ein Pamphlet ist.

Caurier: Es ist auch nicht wahr, dass bei einer Opernproduktion der Dirigent nur dafür verantwortlich ist, was man hört, und der Regisseur dafür, was man sieht. Es geht darum, dass man die Musik gemeinsam versteht. Ein wirklicher Opernregisseur inszeniert nicht nur die Musik, sondern die Essenz der Musik. Und er zeigt auf der Bühne, warum sie existiert.