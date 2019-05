Künstlerin Verena Dengler: Von Arbeit, Burschenschaft und Hyänen

Heuer hat Österreich mit Renate Bertlmann das erste Mal eine Frau entsendet, um den Länderpavillon mit einer Einzelausstellung zu bespielen. Erstaunlich spät, oder?

Man muss schon die ganzen unsichtbaren Strukturen dahinter sehen. Es ist sehr weit verbreitet, dass männliche Künstler von ihren Frauen im Alltag gemanagt werden. Das haben Frauen so nicht. Die Werke von Frauen kosten auch weniger. Es gibt ja nicht nur die Ausstellung, sondern das ganze drum herum: Sponsorengelder aufstellen und, und, und.

In anderen Branchen hört man oft, Frauen hätten nicht den Drang, sich wichtig zu machen, daher drängen sie nicht in die erste Reihe. Außerdem bleibt die Familienarbeit immer noch an ihnen hängen. Ist das in der Kunst ähnlich?

„Die wollen nicht“, das stimmt nicht so. Es ist nur so: Wenn man das macht, musst du die Konsequenzen in Form von Shitstorms tragen – siehe Stefanie Sargnagel. Was leider darüber hängt, ist das Bild, das Maria Lassnig geprägt hat: Als Mutter kann man keine gute Künstlerin sein. Es ist schade, dass es diesen Ausspruch gibt.

Vieles scheint auch eine Generationenfrage zu sein. Das Privileg wird einem als Künstler heute nicht mehr so nachgeschmissen, oder?

Man konnte sich früher wirklich sehr viel erlauben. Als Friedensreich Hundertwasser an der Akademie im Jahre Schnee unterrichtet hat, war er nicht da, sondern auf einem Boot in Neuseeland und hat Kassetten geschickt.

Das war auch etwas sehr Wienerisches, der Fantastische Realismus, oder?

Kennt keine Sau im Ausland.