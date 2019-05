Generation Kultur: Die Lebenswelten der Künstler von heute

Die, die diesen ungewöhnlichen Lebensweg auf sich nehmen, zeigen dann mehr über die Welt von Heute, als in den regulären, altstarverliebten Kanälen gerne transportiert wird. Wir porträtieren deshalb jene Menschen, die diesen Entscheidungsmoment für eine schwierige Karriere (gerade) hinter sich haben. Die in jungen Jahren herausragen oder Herausragendes geschaffen haben, die (schon lange) kein „Talent“ mehr sind, sondern... was?

Man tappt hier allzu rasch in die Despiktierlichkeitsfalle, man muss sich der Alte-Leute-Vokabel erwehren: Denn in einem Alter, in dem andere bereits Kanzler sind oder etwa ihre Karriere im Spitzensport bereits beendet haben, gilt man in gewissen Kulturbereichen noch als Nachwuchs, als „Shooting Star“, als „Talent“ eben. Da ist auch viel in der Selbstwahrnehmung einer Branche dort, wo sie etabliert ist, verschoben.

Aber natürlich auch im medialen Blick: Zu oft schlägt die (fadere) Etabliertengeschichte die (spannendere) Jungstarstory.

Wir haben uns daher für die „Zugabe+“ mit ausgewählten Vertretern der, sagen wir mal, nächsten Generation getroffen, die an ganz verschiedenen Punkten ihrer Karriere stehen, aber alle schon für ihr großes Karriererisiko belohnt wurden. Und mit ihnen über ihr Kunstschaffen, über ihr Leben und ihre Sicht auf die Welt gesprochen. Und wir widmen eine eigene Story jener Popmusikerin, über die derzeit international der Begriff „Jugend“ in der Kultur verhandelt wird, Billie Eilish.