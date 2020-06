Zürcher Kunstraub von 2008 aufgeklärt

Ein spektakulärer Kunstraub vor vier Jahren in der Sammlung Bührle in Zürich ist vollständig aufgeklärt. Die letzten beiden der vier am 10. Februar 2008 geraubten Gemälde von Cezanne, Degas, van Gogh und Monet im Schätzwert von deutlich über 100 Millionen Euro wurden sichergestellt, wie die Zürcher Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilte. Die vier mutmaßlichen Täter wurden am 11. April in Serbien verhaftet und sitzen in Untersuchungshaft.

Bis zu 30 Ermittler in sechs europäischen Ländern, Fahnder mit erfundenen Identitäten und ein 2,8-Millionen-Euro-"Köder" waren nötig. Nach "äußerst anstrengenden Ermittlungen" konnte die Operation " Europe Prsluk (Weste)" erfolgreich abgeschlossen werden. Der verantwortliche Zürcher Staatsanwalt Roland Wolter sagte am Freitag vor den Medien, er sei "erleichtert, dass es sich schlussendlich gelohnt" habe. Das kostbarste der vier impressionistischen Bilder, das Gemälde "Der Junge in der roten Weste" von Cezanne, wurde erst bei der Festnahme sichergestellt. Das Bild "Graf Lepic und seine Töchter" des französischen Malers Edgar Degas fanden die Fahnder vor einigen Monaten in Serbien. Aus ermittlungstaktischen Gründen wurde dies nicht bekanntgegeben, bis auch das Cezanne-Bild wieder auftauchte. Beide Bilder sind leicht beschädigt, können aber repariert werden, wie Lukas Gloor, Direktor der Stiftung Sammlung E.G. Bührle, sagte.