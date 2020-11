Zeitzeuge George Newman (1924–2020) verstorben

Dass es George Newman sehr freute, wie seine Tochter als Kunstexpertin reüssierte, konnte der Autor dieses Artikels im Juni 2016 in London aus erster Hand miterleben: Helena Newman, die als Chefexpertin für "Impressionismus und Moderne" zuvor auch schon mehrere spektakuläre Auktionen, u. a. von Werken Gustav Klimts und Egon Schieles, in die Wege geleitet hatte, stand damals erstmals bei der großen Abendauktion von Sotheby's London selbst am Pult und nahm die Gebote entgegen - als erste Frau in der Geschichte des Unternehmens durfte sie eine solche Abendauktion leiten. George Newman saß in der ersten Reihe des Auktionssaals.

George Newmans Vater, der Anwalt Paul Neumann, war an der Gründung des Paul Zsolnay Verlags beteiligt gewesen. So kamen u. a. Widmungsexemplare von Franz Werfel und Robert Musil in Newmans Besitz. Dass die Österreichische Nationalbibliothek diese 2013 erwarb und nun bewahrt, machte Newman stolz. Er kam 2018 noch einmal nach Wien, um Schülern seine Geschichte zu erzählen. Laut seiner Tochter sprach er bis zuletzt noch von einem weiteren Besuch.