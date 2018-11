Zeitberater Geißler: "Wir machen immer Dinge mehr auf einmal"

Dass der Anruf vom KURIER 45 Minuten später kam als ausgemacht, stört Karlheinz Geißler nicht im Geringsten: „Ich habe keine Uhr – ich rechne nicht in Minuten und Stunden, sondern teile meinen Tag in Vor- und Nachmittag ein.“ Eine ziemlich grobe Vermessung der Zeit.

Doch kann man so sein Leben heute gestalten? Die Frage amüsiert Geißler, der sich seit 30 Jahren mit dem Thema Zeit beschäftigt und seither ohne Uhr lebt: „Wenn Sie einen Chef haben, der über Ihre Zeit bestimmt, ist es natürlich schwierig.“ Er selbst zieht es vor, nach der inneren Uhr zu leben: „Ich merke ja, wann ich müde oder fit bin. Entsprechend strukturiere ich meinen Tag.“ Ein Luxus, den sich heute wenige leisten können, denn die Arbeitswelt gibt den Takt vor. Aus einem simplen Grund, wie Zeitberater Geißler erläutert: „Die Uhrzeit können Sie in Geld verrechnen.“

Weil aber jede Minute Geld kostet, versuchen wir, immer mehr in diese Zeit zu stopfen. „Wir verdienen nicht mehr Geld, weil wir schneller werden, sondern weil wir in der Zeit mehr auf einmal machen.“ Als Beispiel nennt er die Autoindustrie: „Galt früher ein Wagen als besonders gut, wenn er viele PS hatte, so ist heute entscheidend, dass er gut ausgestattet ist, damit man seine Zeit noch sinnvoll nutzen, wenn man etwa im Stau steht“, weiß der Autor (Buch: „Time ist honey. Vom klugen Umgang mit der Zeit", oekom Verlag, 15,50 Euro).

Die Wirtschaft verdient also nicht durch mehr Schnelligkeit, sondern Vergleichzeitigung. Die Folge: Jeder ist aufgefordert, sich selbst zu optimieren und effizient zu sein – nicht nur im Job, sondern auch im Privaten: „Gesetzgeber und Arbeitswelt geben immer weniger konkrete Zeiten vor, in denen ich etwas tun kann oder muss, die Organisation unserer Zeit wird also elastischer.“