Kapitalisten des Gemetzels

George Clooney

Abgehobene Manager-Eliten in der Optimierungsgesellschaft: Man kennt sie auch in der freundlichen Form von, der in der Tragikomödie "Up in the Air" von Firma zu Firma jettete und dort "überflüssige" Angestellte feuerte.

In "Zeit der Kannibalen" kündigen die Herren Öllers und Niederländer – gemeinsam mit ihrer neuen Kollegin Bianca März – die Leute nicht eigenhändig. Nein, sie beraten Firmen. Zwischen Indien und Nigeria erklären sie Kunden in Entwicklungsländern, wie sie Profit maximieren können. Zu diesem Zweck müssen sie nicht einmal ihre Luxus-Hotels verlassen, denn Meetings gibt es in der Suite, Besprechungen in Konferenzschaltung. Deswegen spielt "Zeit der Kannibalen" auch ausschließlich in geschlossenen Räumen.

In den Arbeitspausen macht sich das Trio infernale Sorgen um die Karriere. Die Männer brüllen die Ehefrau am Handy an, terrorisieren das Hotelpersonal. Und haben Sex mit den Zimmermädchen. Was sich vor den Hotels abspielt, ist ihnen als echten Berufszynikern egal. Auch wenn Schüsse fallen.