Zeichner Andreas Werner gewinnt Strabag-Kunstpreis

Für viele bekannte Künstlerinnen und Künstler aus Österreich war er schon ein Karriereturbo: Der Strabag Art Award, der jährlich von der Kunst-Abteilung des Baukonzerns vergeben wird, gehört laut Eigenangabe zu den höchstdotierten privaten Kunstpreisen für Malerei und Zeichnung in Österreich. Insgesamt werden 35.000 Euro vergeben, wovon sich 15.000 auf den Hauptpreisträger und je 5.000 auf vier Würdigungspreise verteilen. Häufig werden zusätzlich auch Werke für die Strabag-Kunstsammlung angekauft.

Die Ausschreibung des internationalen Kunstpreises erfolgte diesmal in Polen, der Slowakei, Tschechien, Ungarn und Österreich. Als Sieger ging Andreas Werner hervor - der 1984 in Merseburg an der Saale geborene Künstler, der in Wien studierte und hier lebt, war zuletzt mit einer Schau in der Kunsthalle Krems sowie in der Galerie Krinzinger präsent.