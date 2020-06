"Zauberflöte": Eine große Nachtmusik

Das Werk Mozarts " Zauberflöte", 1791 uraufgeführt.

Der Dirigent Harnoncourt sorgt am Pult des Concentus Musicus für radikale Tempi und große Intensität. Manches gerät aber fast zum Stillstand.

Die Sänger Pamina ( Julia Kleiter) und Sarastro ( Georg Zeppenfeld) sind top besetzt. Die anderen Partien leider nicht.

Die Regie Langatmig, öd.



KURIER-Wertung: *** von *****



Im TV In Arte am Montag (live zeitversetzt, 20.15), in ORF 2 am 6. 8. um 22.30, in ORF III am 19. 8. um 20.15.